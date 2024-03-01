В Елабуге на Шишкинских прудах обустроят барбекю-зону и чайную с навесом

В Елабуге в 2024 году на Шишкинских прудах обустроят барбекю-зону и чайную с навесом. Средства на эти цели направят из федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации района.
Гриль-зона будет располагаться вне исторических визуальных коридоров комплекса. А на территории восстановленного питомника прудов появятся беседки в стиле XlX века. По словам проектировщиков, архитектура беседки будет воплощать «шишкинские» времена.
Согласно техзаданию на сайте госзакупок, на содержание Шишкинских прудов в текущем году потратят 2,1 миллиона рублей.
Напомним, в Казани приступили к реновации здания завода братьев Крестовниковых.