До 11 тепла и сильный ветер обещают синоптики в Крыму и Севастополе на выходных

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.
Севастополь.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +6..+8°, днем +9..11°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер юго-западный, умеренный.
Симферополь.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.
Керчь.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +6..+8°, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 10 м/с.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер восточный, умеренный.
Ялта.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер южный, умеренный.
Евпатория.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 10 м/с.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.
Феодосия.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +6..+8°, днем +8..10°, ветер северо-восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер северный, умеренный.
Алушта.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер слабый.
Бахчисарай.
2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +11..13°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер слабый.