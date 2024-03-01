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До 11 тепла и сильный ветер обещают синоптики в Крыму и Севастополе на выходных

Дождя и других осадков не ожидается.
Сейчас в Олбани: -5° 2 м/с 63% 766 мм рт. ст. -4°

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.

Севастополь.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +6..+8°, днем +9..11°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер юго-западный, умеренный.

Симферополь.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.

Керчь.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +6..+8°, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 10 м/с.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер восточный, умеренный.

Ялта.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер южный, умеренный.

Евпатория.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 10 м/с.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный.

Феодосия.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +6..+8°, днем +8..10°, ветер северо-восточный, умеренный.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер северный, умеренный.

Алушта.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +5..+7°, днем +8..10°, ветер слабый.

Бахчисарай.

2 марта, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +11..13°, ветер слабый.
3 марта, ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +9..11°, ветер слабый.