Водохранилища Крыма к концу зимы стали более полноводными

Общий объем воды в крымских водохранилищах к концу февраля составил 204 млн кубометров, что на 3,8 млн кубометров больше, чем месяц назад. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на региональный гидрометцентр.
В феврале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что все крымские водохранилища, формируемые за счет осадков, полностью заполнены.
— К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 204.224 млн кубических метров, что на 3.824 млн кубических метров больше, чем месяц назад, — сообщили в гидрометцентре.
Отмечается, что установившаяся аномально теплая погода привела к таянию остатков снега в горах и увеличению водности рек северного предгорья. К концу зимы незначительный снежный покров залегает местами в балках и оврагах на высоте более километра.