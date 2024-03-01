Названы адреса в Краснодаре, где временно отключат светофоры

В Краснодаре для модернизации светофоров в период с 1 по 9 марта отключат светофорные устройства по шести адресам. Всего до конца месяца в городе обновят 74 объекта регулирования движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
В первой декаде марта отключат светофоры на участках:
- ул. Атарбекова — ул. Герцена (с 1 по 2 марта);
- ул. Кубанская Набережная — ул. Мира (с 1 по 5 марта);
- ул. Красных Партизан — ул. Котовского (с 4 по 5 марта);
- ул. Октябрьская — ул. Постовая (с 4 по 9 марта);
- ул. Октябрьская — ул. Советская (с 4 по 9 марта);
ул. Северная — ул. Октябрьская (с 6 по 7 марта).
Реконструкция светофоров проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Цель работ — сделать дорожное движение безопаснее для автомобилистов и пешеходов. На время отключения устройств регулировки горожан и гостей Краснодара просят быть внимательнее на дорогах. На некоторых перекрестках в случае необходимости вместо светофоров будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.