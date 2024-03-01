Названы адреса в Краснодаре, где временно отключат светофоры

Реконструкция светофоров проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Цель работ — сделать дорожное движение безопаснее для автомобилистов и пешеходов. На время отключения устройств регулировки горожан и гостей Краснодара просят быть внимательнее на дорогах. На некоторых перекрестках в случае необходимости вместо светофоров будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.