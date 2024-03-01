Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения населения

В МЧС призвали жителей республики сохранять спокойствие.
Источник: Город Казань.KZN.RU

В среду, 6 марта, в Татарстане будет проведена плановая проверка системы оповещения населения с запуском звуковых сирен.

В МЧС призвали жителей республики сохранять спокойствие.

Подобные проверки проводятся по два раза в год — в марте и октябре.

МЧС