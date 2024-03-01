В Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения населения

В среду, 6 марта, в Татарстане будет проведена плановая проверка системы оповещения населения с запуском звуковых сирен.
В МЧС призвали жителей республики сохранять спокойствие.
Подобные проверки проводятся по два раза в год — в марте и октябре.
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В среду, 6 марта, в Татарстане будет проведена плановая проверка системы оповещения населения с запуском звуковых сирен.
В МЧС призвали жителей республики сохранять спокойствие.
Подобные проверки проводятся по два раза в год — в марте и октябре.