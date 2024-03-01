В Музыкальном микрорайоне открыли детский сад

В его открытии приняли участие представители местных властей, в их числе и глава города Евгений Наумов.
Детсад рассчитан на 280 мест. Также в новом учебном году он будет принимать детей с особенностями развития.
В учреждении размещены 14 групп и столько же прогулочных площадок. Кроме того, в детсаду есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты для учебы и занятий творчеством. Особе внимание уделили безопасности детей — установили камеры видеонаблюдения и кнопку «Тревога».
Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Елизаветинской и поселке Российском строят детские поликлиники. Стройплощадки осмотрела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.