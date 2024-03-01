В Музыкальном микрорайоне открыли детский сад

В учреждении размещены 14 групп и столько же прогулочных площадок. Кроме того, в детсаду есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты для учебы и занятий творчеством. Особе внимание уделили безопасности детей — установили камеры видеонаблюдения и кнопку «Тревога».