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В Музыкальном микрорайоне открыли детский сад

В Краснодаре, в Музыкальном микрорайоне, на улице имени Петра Метальникова, заработал филиал детского сада № 169.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРА

В его открытии приняли участие представители местных властей, в их числе и глава города Евгений Наумов.

Детсад рассчитан на 280 мест. Также в новом учебном году он будет принимать детей с особенностями развития.

В учреждении размещены 14 групп и столько же прогулочных площадок. Кроме того, в детсаду есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты для учебы и занятий творчеством. Особе внимание уделили безопасности детей — установили камеры видеонаблюдения и кнопку «Тревога».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Елизаветинской и поселке Российском строят детские поликлиники. Стройплощадки осмотрела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.