В омской школе дети вынуждены обедать стоя

В группе «Фадина общается.2.0.» омичи пожаловались на условия в школе № 109, в которую их детей перевели из 18-й школы, где сейчас проводится капремонт. Волнующими темами снова стало питание, а также недоброжелательное отношение работников образовательного учреждения.
«Пришли мы первый день, на входе всех встречала директор, которая сначала накричала на родителей, а потом на нашего учителя. А когда мы пришли забирать детей, стали свидетелями как охранник кричал на ребёнка за то, что тот держал двери, — рассказывает омичка Алина. — 109 школа на данный момент отказала нам в раздевалке и в спортзале. Да, уроки физры проходят в классе. Дети в верхней одежде идут через всё здание и потом на третий этаж в класс. Вешают вещи там. При этом туалет находится на первом этаже, ребёнок очень удивился, что там унитазы в полу».
«Дочь говорит кормили солёной кашей. И стульев в столовой не хватает. Дети едят стоя», — дополнила другая мама, ребёнок которой временно учится в школе № 109.
В мэрии подтвердили, что ученики принимают пищу частично сидя, частично стоя. Объяснили это тем, что в учреждении слишком маленькая столовая.
«Администрация школы № 109 просит родителей и обучающихся с пониманием отнестись к данной ситуации», — добавили в городской администрации.