В омской школе дети вынуждены обедать стоя

«Пришли мы первый день, на входе всех встречала директор, которая сначала накричала на родителей, а потом на нашего учителя. А когда мы пришли забирать детей, стали свидетелями как охранник кричал на ребёнка за то, что тот держал двери, — рассказывает омичка Алина. — 109 школа на данный момент отказала нам в раздевалке и в спортзале. Да, уроки физры проходят в классе. Дети в верхней одежде идут через всё здание и потом на третий этаж в класс. Вешают вещи там. При этом туалет находится на первом этаже, ребёнок очень удивился, что там унитазы в полу».