В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященная группе Дятлова

По данным портала E1.ru, на выставке представлены предметы, которые были найдены на перевале. Среди них батареи от радиостанции, обломки лыжных креплений и палок, плоскогубцы. Также там можно увидеть фотографии и оригиналы исторических документов: открытки, дневники, письма, записки и телеграммы.



Перевал Дятлова известен трагедией, которая произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки.



Напомним, в феврале в Свердловской области спасли туриста, который отправился лечиться от COVID-19 на перевал Дятлова. Его пришлось эвакуировать на медицинском вертолете.



Полина Хабарова.