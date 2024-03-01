Когда восстановят набережную Судака после шторма

«Центральная набережная, которая у нас разрушилась во время шторма, — мы планируем ее восстановить к курортному сезону. Она попала в зону ЧС. Мы подали сумму ущерба. Ждем, когда нам это компенсируют», — завил мэр.
По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону. В частности, ведется работа с собственниками оставленных там же разбитых холодильников.
«Я разговаривал с собственниками. Вскоре они освободят набережную от этих разбитых холодильников», — уточнил мэр.
В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе.
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40−42 млрд рублей.