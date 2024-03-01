Перепись воробьев пройдет в Воронежской области в начале марта

Организаторы акции хотят получить максимально возможные точные данные о количестве домовых и полевых воробьев на территории России. Это позволит определить и предпринять дальнейшие меры для поддержания популяции пернатых.
Стать участников воробьиной переписи может любой. Для этого нужно подсчитать число воробьев, которые встретятся на пути с 4 по 10 марта. Затем данные нужно внести на сайт акции.
Еще организаторы просят сфотографировать пернатых и указать место, где они были замечены. Также на сайте можно заказать именные сертификаты участников акции. — По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений. Будьте активны и поддержите свой регион! — добавили организаторы.