Перепись воробьев пройдет в Воронежской области в начале марта

Еще организаторы просят сфотографировать пернатых и указать место, где они были замечены. Также на сайте можно заказать именные сертификаты участников акции. — По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений. Будьте активны и поддержите свой регион! — добавили организаторы.