Алиханов показал проект нового слипа для рыбаков в Филинской бухте

Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра. В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом у рыбаков, тогда стали проводить регулярные акции.