Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В центре Краснодара отключились девять подстанций

Днем в пятницу, 1 марта, в Центральном округе Краснодара пропал свет. Об аварийном отключении сообщает ЕДДС краевой столицы.
Источник: Reuters

В публикации сказано, что авария спровоцировала отключение девяти трансформаторных подстанций. Свет пропал на улицах Ставропольская, Кавказская, Димитрова, Фурманова и других. Всего в зоне отключения девять улиц.

На месте уже работают энергетики. Ведутся восстановительные работы. Об их окончании сообщат отдельно.

Вячеслав Рыжков.