В публикации сказано, что авария спровоцировала отключение девяти трансформаторных подстанций. Свет пропал на улицах Ставропольская, Кавказская, Димитрова, Фурманова и других. Всего в зоне отключения девять улиц.
На месте уже работают энергетики. Ведутся восстановительные работы. Об их окончании сообщат отдельно.
Вячеслав Рыжков.
В центре Краснодара отключились девять подстанций
Днем в пятницу, 1 марта, в Центральном округе Краснодара пропал свет. Об аварийном отключении сообщает ЕДДС краевой столицы.
В публикации сказано, что авария спровоцировала отключение девяти трансформаторных подстанций. Свет пропал на улицах Ставропольская, Кавказская, Димитрова, Фурманова и других. Всего в зоне отключения девять улиц.