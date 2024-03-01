В центре Краснодара отключились девять подстанций

В публикации сказано, что авария спровоцировала отключение девяти трансформаторных подстанций. Свет пропал на улицах Ставропольская, Кавказская, Димитрова, Фурманова и других. Всего в зоне отключения девять улиц.



На месте уже работают энергетики. Ведутся восстановительные работы. Об их окончании сообщат отдельно.



Вячеслав Рыжков.