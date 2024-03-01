Масленицу в Челябинске отметят на день раньше: афиша

«Начало праздника в 12:00. Традиционное сжигание чучела состоится на центральной площадке в 16:00. Перед этим зрелищным действием на сцене выступит коллектив из Миасса “Вольница”, — уточнили в пресс-службе управления культуры города.
В каждом уголке парка развернуться самые разные мастер-классы, соревнования, ярмарки и концерты.
Так, на главной сцене выступят ансамбль цыганской песни, южноуральские коллективы и певцы.
Праздничная ярмарка развернется уже в 10 утра у главного входа. Торговые домики заполнят ароматы блинов и другой выпечки. Также приобрести можно мясо и продукцию от местных производителей.
После плотного обеда можно смело выдвигаться к площадке «Гулливер». Именно здесь запланированы веселые игры и кукольные представления для детей. Кроме этого, организаторы предлагают освоить мастерство изготовления пряников и сделать масленичную куклу.
За зрелищными забавами — к Ротонде. На время праздника челябинцы погрузятся в историю предков: какими были языческие традиции. Здесь же реконструкторы развернут исторические события времен царской России и проведут игры для всех желающих.
На аллеях парка запланированы традиционные «Перетягивание каната», «Петушиные бои», «Гигантские скакалки». В этом году организаторы анонсировали нововведение: масленичный столб для конкурса будет выше, чем в прошлом: самым смелым предстоит преодолеть 10,5 метров.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что красная икра в преддверии Масленицы в 2024 году продается дешевле, чем год назад — в среднем цена ниже на 6%.