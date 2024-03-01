В Пермском крае закрыли ледовую переправу через реку Колву

В Чердынском округе Пермского края 29 февраля закрыли технологическую ледовую переправу через реку Колву.
Ледовая переправа протяженностью 165 м и грузоподъемностью транспорта до 35 т работала в районе села Покча с 22 февраля.
По информации регионального МЧС, сейчас на территории Пермского края продолжают работу 12 ледовых переправ в Соликамском, Кунгурском, Оханском, Чусовском, Гайнском и Косинском округах.
О возможном происшествии на ледовой переправе необходимо сообщить по телефонам «101» или «112».