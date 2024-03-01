В Петербурге тестируют инновационный электробус «КАМАЗа»

Компания разработала электробус специально под требования эксплуатации в Петербурге. Ночью он заряжается в течение пяти часов, и зарядки хватает на весь следующий день эксплуатации — а это до 240 километров пути. В салоне размещено 35 мест для сидения. Техника низкопольная и полностью приспособлена для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров в салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки телефонов, а двери оснащены функцией адресного открытия. Электробус может работать при температуре воздуха от −40 до +40 градусов.