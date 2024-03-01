В Петербурге тестируют инновационный электробус «КАМАЗа»

Компания разработала электробус специально под требования эксплуатации в Петербурге. Ночью он заряжается в течение пяти часов, и зарядки хватает на весь следующий день эксплуатации — а это до 240 километров пути. В салоне размещено 35 мест для сидения. Техника низкопольная и полностью приспособлена для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров в салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки телефонов, а двери оснащены функцией адресного открытия. Электробус может работать при температуре воздуха от −40 до +40 градусов.
Как отметил Кирилл Полякова, электробус будут тестировать месяц, а после этого примут окончательное решение о покупке. Власти города обратили внимание на электробусы именно с ночной зарядкой, так как ночью электричество стоит меньше. Соответственно, стоимость километра работы электробуса будет обходиться для бюджета дешевле. К тому же, электричество более экологично.
«Первые 28 машин уже заказаны, в этом году будем заказывать еще. Все типы электробусов с длительной ночной зарядкой, которые сегодня выпускаются в России, необходимо тестировать, чтобы понимать, какие задачи стоят по обслуживанию этого подвижного состава. Ведь нужно, чтобы он надежно и безопасно перевозил пассажиров нашего города», — сказал вице-губернатор.
Говоря о других особенностях электробусов, руководитель службы продвижения пассажирского электротранспорта «КАМАЗа» Андрей Долганов, отметил полностью электрическое отопление.
«Мы применили полностью электрическое отопление — от дополнительных обогревателей, которые отапливают более экологично. Также в салоне действует двухзонный климат-контроль: отдельно — для водителя и отдельно — для пассажиров, чтобы всем было комфортно», — сообщил Долганов.
Глава Комтранса Валентин Енокаев назвал приоритетом увеличение количества таких электробусов в Петербурге.
«Одной из приоритетных задач сегодня является увеличение на маршрутной сети количества электробусов с ночной зарядкой, ведь это один из самых экологичных видов транспорта. Электробусы абсолютно независимы от контактной сети, располагают запасом хода не менее 240 км и обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса», — подчеркнул Валентин Енокаев.
Отметим, массово электробусные маршруты начнут работать в Петербурге осенью 2024 году вместе с запуском первой очереди парка электробусов «Ржевка» в Красногвардейском районе. Полностью парк запустят в 2026 году, он будет вмещать до 400 машин. Там же разместят производственные корпуса и зоны техобслуживания. На данный момент на маршрутной сети города работает 16 электробусов.