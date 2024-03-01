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Под конец зимы лед на Волге возле Самары закрепился почти на всех участках

В Самаре в районе поляны Фрунзе на льду Волги фиксируются промоины.
Сейчас в Олбани: -7° 2 м/с 73% 767 мм рт. ст. -4°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской Поисково-спасательной службе рассказали, какой толщины лед сформировался на Волге в конце зимы. По состоянию на 29 февраля он закрепился почти на всех участках. Только в районе поляны Фрунзе в фарватере фиксируются промоины. Возле Первомайской толщина льда составляет от 20 до 25 сантиметров, а в районе Красной Глинки — 7−10 сантиметров.

На левом берегу Волги возле Жигулевска остается вода. А на правом берегу и в фарватере фиксируется лед толщиной 7−15 сантиметров. Возле Тольятти толщина льда составляет 42−44 сантиметра.

У Октябрьска и Сызрани лед на Волге толще. Возле Октябрьска — от 35 до 43 сантиметров, а возле Сызрани — от 45 до 50 сантиметров.