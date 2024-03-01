Под конец зимы лед на Волге возле Самары закрепился почти на всех участках

В Самарской Поисково-спасательной службе рассказали, какой толщины лед сформировался на Волге в конце зимы. По состоянию на 29 февраля он закрепился почти на всех участках. Только в районе поляны Фрунзе в фарватере фиксируются промоины. Возле Первомайской толщина льда составляет от 20 до 25 сантиметров, а в районе Красной Глинки — 7−10 сантиметров.
На левом берегу Волги возле Жигулевска остается вода. А на правом берегу и в фарватере фиксируется лед толщиной 7−15 сантиметров. Возле Тольятти толщина льда составляет 42−44 сантиметра.
У Октябрьска и Сызрани лед на Волге толще. Возле Октябрьска — от 35 до 43 сантиметров, а возле Сызрани — от 45 до 50 сантиметров.