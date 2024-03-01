Под конец зимы лед на Волге возле Самары закрепился почти на всех участках

В Самарской Поисково-спасательной службе рассказали, какой толщины лед сформировался на Волге в конце зимы. По состоянию на 29 февраля он закрепился почти на всех участках. Только в районе поляны Фрунзе в фарватере фиксируются промоины. Возле Первомайской толщина льда составляет от 20 до 25 сантиметров, а в районе Красной Глинки — 7−10 сантиметров.