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Певец Элвин Грей рассказал о страшной болезни, из-за которой теряет слух

Он признался, что теперь не слышит музыкальные звуки так же хорошо, как раньше.

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) в интервью You-Tube каналу «Первая Союзная» рассказал о тяжелом заболевании, которое возникло вследствие акустической травмы.

По его словам, диагноз звучит как «двусторонняя тугоухость».

«Срез верхних частот на два уха у меня идет до 6 тыс. Гц, дальше я уже вообще не слышу — рассказал артист. — А раньше когда сводил, я слышал всё — все эти кристальные звуки. Сейчас я трек набросал — и приглашаю тех, кто слышит, сам даже не лезу. Или на концерте — барабанщик отбивает, а я не попадаю».

Певец считает, что заболевание возникло из-за того, что он слишком много работал.

«Видимо, это произошло, потому что я слишком увлекся. Я фанат своего дела: гастроли на износ, каждый день концерты. Это сейчас, видимо, я уже поумнел, говорю себе — стоп, нужен отдых».

Также в интервью артист рассказал, что ранее употреблял много алкоголя, но избавился от этой вредной привычки.

музыка