Певец Элвин Грей рассказал о страшной болезни, из-за которой теряет слух

«Срез верхних частот на два уха у меня идет до 6 тыс. Гц, дальше я уже вообще не слышу — рассказал артист. — А раньше когда сводил, я слышал всё — все эти кристальные звуки. Сейчас я трек набросал — и приглашаю тех, кто слышит, сам даже не лезу. Или на концерте — барабанщик отбивает, а я не попадаю».