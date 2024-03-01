Певец Элвин Грей рассказал о страшной болезни, из-за которой теряет слух

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) в интервью You-Tube каналу «Первая Союзная» рассказал о тяжелом заболевании, которое возникло вследствие акустической травмы.
По его словам, диагноз звучит как «двусторонняя тугоухость».
«Срез верхних частот на два уха у меня идет до 6 тыс. Гц, дальше я уже вообще не слышу — рассказал артист. — А раньше когда сводил, я слышал всё — все эти кристальные звуки. Сейчас я трек набросал — и приглашаю тех, кто слышит, сам даже не лезу. Или на концерте — барабанщик отбивает, а я не попадаю».
Певец считает, что заболевание возникло из-за того, что он слишком много работал.
«Видимо, это произошло, потому что я слишком увлекся. Я фанат своего дела: гастроли на износ, каждый день концерты. Это сейчас, видимо, я уже поумнел, говорю себе — стоп, нужен отдых».
Также в интервью артист рассказал, что ранее употреблял много алкоголя, но избавился от этой вредной привычки.