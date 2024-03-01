Для въезда в Хорезм будет введена отдельная виза

На совещании в Хорезмской области глава государства сообщил о том, что для иностранных туристов будет введена визовая система «Узбекистан — мой второй дом» для въезда в Хорезм. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Виза позволит въезжать в Хорезм без каких-либо ограничений в течение одного года. Наряду с этим, будет принята трехлетняя программа развития туризма, который является одним из основных драйверов региона. Доходы фонда поддержки туризма сохранятся за Хорезмом в течение 3 лет.
На совещании президент предложил создать в Ургенче музеи «Лазги» и «Авесто», а также обратил внимание на то, что иностранные туристы любят хорезмийскую еду. В этой связи была отмечена важность открытия в Хиве круглосуточных ресторанов, кафе и ларьков с едой.