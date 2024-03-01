Для въезда в Хорезм будет введена отдельная виза

На совещании президент предложил создать в Ургенче музеи «Лазги» и «Авесто», а также обратил внимание на то, что иностранные туристы любят хорезмийскую еду. В этой связи была отмечена важность открытия в Хиве круглосуточных ресторанов, кафе и ларьков с едой.