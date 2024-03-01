Сильный снегопад надвигается на Новосибирск

«Ветер будет северо-восточным, слабым. Днем облачно и снежно», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на 2 марта.
Столбик термометра покажет −5…-4 градуса мороза. Вечером похолодает до −8 градусов, снегопад продолжится, а ночью метеорологи обещают −17 градусов мороза.
В воскресенье, 3 марта, по прогнозу синоптиков температура воздуха составит −12…-7 градусов в светлое время суток. К ночи вновь похолодает до −8…-7 градусов. Ветер сменится на юго-восточный, снегопад снизится.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в Новосибирске.