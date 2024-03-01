Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В выходные в крае облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, но в горных районах местами небольшие дожди. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 02.03 +2…-3°, 03.03 +4…-1°, 02.03 и 03.03 местами в юго-восточных предгорных районах −1…-6°, днем 13…18°, местами в северной половине края 7…12°; в горах ночью −2…-7°, днем 9…14°. На Черноморском побережье небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 02.03 и 03.03 3…8°, днем 02.03 15…20°, 03.03 13…18°.