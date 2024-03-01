Зовут Владимир, 37 лет, одиночка, по знаку зодиака Близнецы: Составлен типичный портрет преступника в 2023 году в Петербурге

Зовут Владимир, ему 37 лет, он — одиночка, имеет среднее профессиональное образование, трудится разнорабочим, но не имеет постоянного дохода, по знаку зодиака — Близнецы. Таким оказался среднестатистический портрет преступника в Петербурге по итогам 2023 года. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
— Всего за 2023 год мировыми судьями и районными судами нашего города было осуждено более 14,5 тысячи человек. Из них свыше 1,7 тысячи женщин и 241 несовершеннолетних. Остальные, соответственно, мужчины, — рассказала она.
Так среднестатистического преступника в Петербурге видит нейросеть.
Отсмотрев все отчеты, выяснилось, что чаще всего обвиняемыми проходили мужчины в самом расцвете сил — более 8,5 тысячи мужчин были в возрасте 37 лет. Чаще всего — 1,3 тысячи человек — их звали Владимир. Следующими по полярности идут имена Александр и Виктор.
Как правило, на преступление шли трудоспособные граждане из стран СНГ. Нарушали закон они одни, в здравом уме и трезвыми. И в основном это была кража. К другим чертам среднестатистического преступника в Петербурге можно отнести наличие трех судимостей и отсутствие жены и детей.