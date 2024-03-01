Зовут Владимир, 37 лет, одиночка, по знаку зодиака Близнецы: Составлен типичный портрет преступника в 2023 году в Петербурге

Отсмотрев все отчеты, выяснилось, что чаще всего обвиняемыми проходили мужчины в самом расцвете сил — более 8,5 тысячи мужчин были в возрасте 37 лет. Чаще всего — 1,3 тысячи человек — их звали Владимир. Следующими по полярности идут имена Александр и Виктор.