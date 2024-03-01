Сегодня в Ташкенте начался турнир «Большого шлема» по дзюдо

По информации Национального олимпийского комитета, на турнире заявлены представители 68 стран мира.
Вчера в НОК прошла церемония жеребьевки. Отборочный этап стартовал сегодня утром, финальный блок начнется в 17:00. Выступления дзюдоистов проходят в столичном комплексе «Хумо Арена».
На данный момент стало известно, по итогам отборочных встреч в финальную стадию вышли узбекистанцы Достон Рузиев в весовой категории до 60 кг и Гульхаё Джураева в категории до 52 килограммов.
Напомним, что недавно представительница Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Баку.