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Сегодня в Ташкенте начался турнир «Большого шлема» по дзюдо

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте сегодня стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо. В нем примут участие 495 дзюдоистов из разных стран, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Национального олимпийского комитета, на турнире заявлены представители 68 стран мира.

Вчера в НОК прошла церемония жеребьевки. Отборочный этап стартовал сегодня утром, финальный блок начнется в 17:00. Выступления дзюдоистов проходят в столичном комплексе «Хумо Арена».

На данный момент стало известно, по итогам отборочных встреч в финальную стадию вышли узбекистанцы Достон Рузиев в весовой категории до 60 кг и Гульхаё Джураева в категории до 52 килограммов.

Напомним, что недавно представительница Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Баку.