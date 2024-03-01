Казахстан перешел на единый часовой пояс. Это обещает сделать поездки к соседям более комфортными

Отметим, что к этому событию готовились. Оно должно было затронуть в первую очередь работу транспорта, платежных систем, банков — все службы, связанные со временем и расписаниями. Кроме этого, все государственные и частные организации должны были перенести время на своих компьютерах и серверах. Для владельцев смартфонов даже публиковались советы, как переустановить время на устройствах Аndroid и iOS..