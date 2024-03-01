Казахстан перешел на единый часовой пояс. Это обещает сделать поездки к соседям более комфортными

Отметим, что к этому событию готовились. Оно должно было затронуть в первую очередь работу транспорта, платежных систем, банков — все службы, связанные со временем и расписаниями. Кроме этого, все государственные и частные организации должны были перенести время на своих компьютерах и серверах. Для владельцев смартфонов даже публиковались советы, как переустановить время на устройствах Аndroid и iOS..
Это событие создает определенные удобства и для граждан Узбекистана. Теперь весь Казахстан будет в «нашем» часовом поясе: нашим гражданам не нужно будет переводить часы при пересечении границы с Казахстаном, постоянно сверяться с временем прилета или вылета самолетов, уточнять расписание работы организаций в соседней стране..
Собственно, эти же удобства получат и казахстанцы при поездках в нашу страну. Конечно, это, возможно, не увеличит взаимный поток туристов напрямую, но сделает посещения стран друг друга более комфортным..
Отметим, что на фоне этой новости появились также публикации о пользе перевода часов для здоровья. Однако эта информация ставится под сомнение: в советское время ежегодно переходили то на зимнее, то на летнее время. Опыт прошлого времени показывает, что за пару дней человек привыкает к новому отсчету времени без последствий для своего организма..
Смена часового пояса вызвала много откликов среди казахстанцев в информационном пространстве. Издание Zakon.kz провело опрос о том, как они пережили это. Большинство ответили, что рады возможности поспать утром еще один часик. В то же время около 900 человек отметили, что запутались с переводом времени на своих устройствах..
Напомним, что раньше Казахстан жил в двух часовых поясах — UTC+5 и UTC+6. По мнению инициаторов перехода на единый часовой пояс, это должно было устранить временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшить координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно сказаться на ведении бизнеса и взаимодействии госорганов и экстренных служб.