На Левобережье Омска в 2024 году готовятся открыть новую школу на 1 100 учеников

В Минстрое Омской области рассказали в пятницу, 1 марта 2024 года, что школа в микрорайоне Прибрежный, что на Левобережье Омска, готовится принять первых учеников уже в сентябре 2024 года.