На Левобережье Омска в 2024 году готовятся открыть новую школу на 1 100 учеников

На сегодняшний день, по информации министерства, в здании приступают к внутренней отделке, ведется остекление актового зала.
Также заявляется, что строительство идет по графику: специалисты главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области провели внеплановую выездную проверку и зафиксировали, что устройство монолитных конструкций здания зафиксировано в полном объеме, кладка внутренних и наружных стен — 82%, монтаж металлоконструкций кровли — 53%.
Здание новой общеобразовательной школы имеет Г-образную форму. В блоке младшей школы возведено 3 этажа, а в блоке для среднего и старшего звена обучения — 4. В новой школе будет размещаться 44 учебных класса, чтобы дети могли учиться в одну смену. Учебное заведение рассчитано на 1 122 ученика.