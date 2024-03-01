Влюбленная пара из Нижнего Новгорода приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» (16+). Выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница!» 29 февраля.
25-летняя Анастасия и 30-летний Андрей познакомились в социальных сетях. Девушка работает парикмахером, а ее возлюбленный- предприниматель.
На организацию свадьбы в стиле «Гэтсби» пара потратила 350 тысяч рублей. Фишкой торжества нижегородцев стало платье невесты. Оно было черного цвета.
По результатам программы молодожены из Нижнего Новгорода набрали 72 балла. Они разделили второе место с участниками из Твери.
Ранее в шоу «Четыре свадьбы» снялась влюбленная пара из города Кулебаки Нижегородской области. Фишкой их торжества стало место проведения. Свадьба прошла в кафе, в котором снимались фильмы.