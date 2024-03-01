Праздник в честь Масленицы в Ростовской области состоится на неделю раньше

10 марта в Новочеркасске в честь Масленицы устроят областной праздник. Гуляния состоятся на площади Ермака, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Для жителей и гостей города развернут интерактивные зоны, выставку-ярмарку и площадку с самоцветными камнями. Можно будет посмотреть на «Богатырские забавы» и «Казачьи потехи», выиграть самовар, а также угоститься чаем и приобрести необычные сладости.
Для детей организуют игровой городок с аттракционами, играми и призами. На одной из сцен состоится концерт с обрядовыми казачьими песнями и танцами. Запланирована программа «Казачья Масленица», будут работать песенные поляны. Также участники праздника выберут лучшее чучело Масленицы.
Отметим, гуляния проведут в конце Пестрой недели, которая обычно предваряет масленичный период. Почему областной праздник проведут именно 10 марта, власти не уточнили.
Напомним, Масленицу в 2024 году будут отмечать с 11 по 17 марта. Праздничные дни, в том числе, выпадают на период президентских выборов (голосование пройдет с 15 по 17 марта).