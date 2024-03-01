Праздник в честь Масленицы в Ростовской области состоится на неделю раньше

Для жителей и гостей города развернут интерактивные зоны, выставку-ярмарку и площадку с самоцветными камнями. Можно будет посмотреть на «Богатырские забавы» и «Казачьи потехи», выиграть самовар, а также угоститься чаем и приобрести необычные сладости.