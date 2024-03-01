В Челябинской области в четвертый раз продлили режим «черного неба»

В частности, утверждается, что Челябинский меткомбинат снизил производственные мощности в доменном и кислородно-конвертерных цехах; ООО «Мечел-Кокс» сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию; Челябинский цинковый завод снизил производительность печей вельц-цеха на 42%, остановлены две из пяти печей обжигового цеха, сокращена газовая нагрузка сернокислотного цеха на 18%.