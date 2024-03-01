В Челябинской области в четвертый раз продлили режим «черного неба»

Объявленный в Челябинской области 19 февраля режим неблагоприятных метеоусловий продлили в четвертый раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, до 14 часов 3 марта в Челябинске, Коркино, Златоусте и Аше, до 19 часов 4 марта в Магнитогорске будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями в этих городах действует предупреждение о НМУ первой степени.
«Промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на воздух путем приостановки части производственных процессов», — прокомментировали в областном Минэкологии.
В частности, утверждается, что Челябинский меткомбинат снизил производственные мощности в доменном и кислородно-конвертерных цехах; ООО «Мечел-Кокс» сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию; Челябинский цинковый завод снизил производительность печей вельц-цеха на 42%, остановлены две из пяти печей обжигового цеха, сокращена газовая нагрузка сернокислотного цеха на 18%.
«Министерством экологии Челябинской области продолжается круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, а также специалистами контрольно-надзорных органов», — говорится в комментарии.