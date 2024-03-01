Минобороны не планирует призывать девушек на срочную службу в армии

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Необходимости в призыве девушек на срочную военную службу в Вооруженных силах Беларуси в настоящее время нет, сообщил газете «СБ. Беларусь сегодня» консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Андрей Мурашов.
По его словам, сейчас в армию республики на «срочку» берут только граждан страны мужского пола, и отходить в Минобороны от этого правила не намерены.
«Хотя за последнее время к нам неоднократно поступали предложения о том, чтобы в том числе призывать на срочную службу девушек. Но на сегодня по объективным причинам мы не считаем это целесообразным, и в настоящее время нет необходимости в этом», — сказал Мурашов.
Он также отметил, что установленный в законодательстве призывной возраст (от 18 до 27 лет) тоже останется без изменений, поскольку в военном ведомстве его считают оптимальным.
Представитель Минобороны подчеркнул, что идти по пути, например, соседних стран, которые пересматривают нижнюю или верхнюю границу возраста, ВС Беларуси пока не планируют.