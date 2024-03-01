Минобороны не планирует призывать девушек на срочную службу в армии

«Хотя за последнее время к нам неоднократно поступали предложения о том, чтобы в том числе призывать на срочную службу девушек. Но на сегодня по объективным причинам мы не считаем это целесообразным, и в настоящее время нет необходимости в этом», — сказал Мурашов.