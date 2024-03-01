Как бесплатно получить отсрочку от армии, рассказали в Минобороны

«Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал “электронного правительства” на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса», — проинформировал замначальника департамента генерального штаба Вооруженных сил РК Азамат Дусимов.