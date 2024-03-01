Глава Минтруда Костевич сказала, за счет чего повысились пенсии в Беларуси

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич объяснила, за счет чего произошло повышение на 10% пенсий белорусов с 1 февраля 2024, пишет БелТА. По ее словам, это стало возможно благодаря своевременной уплате взносов в ФСЗН.
— Очень высока дисциплина наших работодателей, нанимателей, нашего бизнеса по уплате взносов в Фонд соцзащиты, что и дало нам возможность уже с 1 февраля поднять уровень пенсий, — отметила министр.
Костевич подчеркнула, что своевременную выплату пенсий гарантирует жесткий контроль доходной части бюджета Фонда соцзащиты.