Глава Минтруда Костевич сказала, за счет чего повысились пенсии в Беларуси

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич объяснила, за счет чего произошло повышение на 10% пенсий белорусов с 1 февраля 2024, пишет БелТА. По ее словам, это стало возможно благодаря своевременной уплате взносов в ФСЗН.