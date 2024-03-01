МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающийся туман

не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели; не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности; никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей; не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.