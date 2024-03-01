МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающийся туман

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.
Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.
По возможности избегайте поездок, откажитесь от длительных прогулок на природе.
Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности:
не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели; не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности; никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей; не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.