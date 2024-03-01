К Всемирному фестивалю молодежи в Сочи подготовили 12 экскурсий

Во время экскурсий участники ВФМ узнают легенды Черного моря, услышат о флотоводце Федоре Ушакове, меценате Василии Хлудове, побывают в лабораториях, встретятся с учеными, увидят цветущие парки Сочи. В программе также горнолыжный курорт, памятники, квест о российской анимации, чаепитие с самоваром и прочее.