В школах Калининградской области создаются медицинские классов

Мероприятие прошло в средней школе Зеленоградска, где ребята отрабатывали практические навыки оказания первой медицинской помощи.
Обучение проводили эксперты регионального отделения «Российского Красного Креста», БФУ им. И. Канта и Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
С начала учебного года в регионе создано 16 профильных медицинских классов в восьми школах. Подростки получают углубленные знания в профильных предметах, таких как биология и химия. Для этих целей созданы все необходимые условия.
Министр Трусенева уверена, что открытие онкоцентра станет новой вехой в развитии медицины в Калининградской области. Регион нуждается в современных медиках, готовых работать в исследовательских направлениях.