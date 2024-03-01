В Прикамье 8 марта будет холодно и снежно

— Мы привыкли, что в последние годы март нас радовал теплой ранней погодой, — напомнил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Например, в 2020 году у нас было рекордно теплый первый месяц весны за всю историю метеонаблюдений. В прошлом году немного не дотянули до этого рекорда.