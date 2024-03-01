В Прикамье 8 марта будет холодно и снежно

Первый день весны нас обнадежил не слишком солнечной, но сравнительно теплой погодой. Продержится ли тепло до 8 марта? Ждать ли нам ранней весны?
Увы, синоптики прогнозируют, что в Международный женский день может наступить похолодание. И ночью столбик термометра может опуститься даже до −20.
И все же метеорологи призывают не расстраиваться.
— Мы привыкли, что в последние годы март нас радовал теплой ранней погодой, — напомнил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Например, в 2020 году у нас было рекордно теплый первый месяц весны за всю историю метеонаблюдений. В прошлом году немного не дотянули до этого рекорда.
В этом году март также начался с достаточно теплой комфортной погоды. В последние несколько дней погода опережала график, и температура воздуха была на 3−4 градуса выше климатической нормы. А в выходные может даже случиться оттепель.
— Ориентировочно с 1 по 4 марта у нас будет достаточно приятная устойчивая погода, — сообщил Павел Смирнов. — Пик потепления вероятнее всего придется на 3 — 4 марта, то есть на воскресенье и понедельник. В Перми воздух днем может прогреться до +2 градусов.
Но затем теплый период закончится. К нам начнет поступать холодный арктический воздух.
— Начиная со вторника, погода начнет существенно меняться, нас ждут сильные снегопады, — прогнозирует Павел Смирнов. — После среды наступит существенное похолодание, которое продержится от 3 до 5 дней. Днем температура будет держаться в районе −5…-10 градусов, а ночью термометр в отдельных районах Прикамья может опуститься и ниже −20 градусов.
То есть 8 марта погода будет по-прежнему зимней и даже снежной и сравнительно холодной. Но не слишком морозной и довольно комфортной для нашего региона.