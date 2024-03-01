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Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о травле в школе

У него были конфликты со сверстниками.
Источник: пресс-служба ТНТ

Популярный певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о травле в школе. У него случались конфликты со сверстниками.

Ситуацию осложнял логоневроз — особенность речи, при которой нарушается ее ритм и темп. Из-за этого дети издевались и дразнили Митю Фомина, ему могли устроить «темную» после уроков.

Артист рассказал о пережитом опыте в интервью изданию Om1.ru.

«Вызывали моих родителей и обидчиков в школу, но это не помогало. Это было сложное время для меня — я пережил то, что сейчас принято называть буллингом», — отметил Митя.

В итоге он перешел в другую школу по новому месту жительства. И там проблем уже не было.