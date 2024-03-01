Пятиметровую копию башни Сююмбике установили на выставке «Россия в миниатюре» в Сочи

Копия башни Сююмбике появилась на выставке «Россия в миниатюре», которая работает в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Увидеть пятиметровый арт-объект можно на Медальной площади в центре Олимпийского парка.
Макет создали студенты Казанского энергетического колледжа и Казанского техникума народных художественных промыслов, а также сотрудники Минобрнауки РТ. Они решили представить на выставке башню Сююмбике, потому что она символизирует историю, культуру и величие региона.
На арт-объекте размещен qr-код, который ведет на видеоролик, рассказывающий о башне, сообщили в Минобрнауки РТ. Всего на выставке «Россия в миниатюре» установлено 32 арт-объекта.
Кроме того, Татарстан оказался в числе пяти регионов страны, которым дали возможность построить павильоны на Всемирном фестивале молодежи. Так, в пространстве республике будут проходить мастер-классы, киновечера, встречи и другие мероприятия.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Он объединит 20 тыс. человек, включая 1 тыс. детей 14−18 лет.