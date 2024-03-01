Улицу Пушкина в Екатеринбурге закроют до 1 мая

В этот период на участке будут проводить работы по устройству наружных сетей водоотведения. При этом общественный транспорт не изменит свои маршруты. Для остальных водителей на участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и обещают после завершения работ восстановить все элементы благоустройства. А пока горожане могут воспользоваться информационной картой, на которой отображены все актуальные перекрытия и ремонтные работы.