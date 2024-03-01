В Краснодаре назвали два пути, по которым должен идти город

Краснодар должен меняться в лучшую сторону. Об этом заявил в эфире радио «КП»-Краснодар депутат Законодательного собрания Кубани Денис Хмелевской. И обозначил несколько пунктов, по которым город должен пойти.
— Есть несколько составляющих. Первая — это транспортная. Вторая — это комплексное развитие, — заявил в эфире программы «Персона недели с Дмитрием Михеевым» на радио «КП»-Краснодар" депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской. — Мы помним те времена, когда строили многоэтажные дома, устраивали эту точечную застройку без социальных объектов. И сегодня многие районы об этом напоминают. Поэтому все эти моменты не должны повторяться.
Хмелевской пояснил, что сегодня в Краснодаре принимаются проекты планировки, учитываются все моменты, связанные дорогами, школами, детскими садами, поликлиниками.
— В 2024 году в Краснодаре благодаря поддержке краевого бюджета начнут строить три новые поликлиники, — сообщил Хмелевской. — В городе жуткий дефицит поликлинической сети. И радует, что этот вопрос будет решаться. Поэтому только комплексное развитие, только строгое соблюдение норм градостроительного законодательства может нам помочь сделать Краснодар хорошим и комфортным городом для жизни.