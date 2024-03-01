В Краснодаре назвали два пути, по которым должен идти город

— Есть несколько составляющих. Первая — это транспортная. Вторая — это комплексное развитие, — заявил в эфире программы «Персона недели с Дмитрием Михеевым» на радио «КП»-Краснодар" депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской. — Мы помним те времена, когда строили многоэтажные дома, устраивали эту точечную застройку без социальных объектов. И сегодня многие районы об этом напоминают. Поэтому все эти моменты не должны повторяться.