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Не придётся возвращаться. На озере в Ленобласти нашли скопление цапель — это большая редкость

На озере в Ленобласти остались зимовать серые цапли.
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На одном из озёр Ленинградской области осталась зимовать и встречать весну стая больших серых цапель. Об этом 1 марта рассказывает биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

Обычно эти птицы зимуют в Западной Европе или Африке, но несколько десятков птиц остаются у нас уже второй сезон подряд.

Такое скопление цапель в одном месте — очень редкое явление. Цаплям здесь нравится, потому что вода не замерзает: в озеро впадает река с быстрым течением, есть возможность охотиться. Еды здесь, судя по количеству птиц, хватает всем.

«Основная часть серых цапель вернется к нам из теплых краев в конце марта — начале апреля. А этим не придётся тратить силы на перелет: они уже дома».

отмечает Павел Глазков

Цапли крайней осторожны. Они взлетают в случае малейшей опасности. Ситуацию контролируют с верхушек елей. На этих высоких деревьях они также успешно выводят потомство.

В Ленинградской области обитает около 3000 серых цапель и около 300 белых.

флора и фауна