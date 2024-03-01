Сергей Собянин: Продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

Правительство Москвы приняло решение о проведении ремонтно-реставрационных работ в историческом амбулаторном корпусе Морозовской детской клинической больницы. Он расположен в 4-м Добрынинском переулке (дом 1/9, строение 10). Такое постановление подписал Сергей Собянин.
«Здание 1901 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем располагается лабораторная служба и административные помещения», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Здание построил архитектор Илларион Иванов-Шиц. Реставрация амбулаторного корпуса станет очередным этапом модернизации крупнейшего детского стационара Москвы. По окончании работ в нем будут размещены учебные кафедры и научно-клинические подразделения Морозовской больницы.
В октябре 2017 года Правительство Москвы совместно с Минздравом России завершило строительство нового корпуса Морозовской больницы, который оснастили современным оборудованием. Сюда была переведена большая часть лечебных и диагностических отделений, что позволило приступить к поэтапной реконструкции, ремонту и модернизации других корпусов.
В 2021-м в отремонтированном корпусе № 9 открылся первый в России городской центр детской трансфузиологии. С момента его создания все педиатрические и акушерские стационары Москвы вошли в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечивает централизованный подбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных.
В октябре 2022 года после реконструкции открылся педиатрический корпус, а в июле 2023-го — паллиативный.