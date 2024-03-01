Сергей Собянин: Продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

В 2021-м в отремонтированном корпусе № 9 открылся первый в России городской центр детской трансфузиологии. С момента его создания все педиатрические и акушерские стационары Москвы вошли в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечивает централизованный подбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных.