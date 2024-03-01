Учительница из Казани Ксения Чеботарева победила в конкурсе «Лидеры России»

В финале участникам нужно было решить задачи совместно с топ-менеджерами крупных корпораций России. Затем они презентовали свои проекты представителям бизнеса и власти. Ксения Чеботарева вместе со своей командой выступала перед руководителями «Роскосмоса» и гендиректором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым.