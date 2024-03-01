Учительница из Казани Ксения Чеботарева победила в конкурсе «Лидеры России»

Учительница русского языка и литературы, которая работает в казанском лицее № 185, Ксения Чеботарева победила в окружном финале конкурса «Лидеры России». Жюри включило ее в топ-300 руководителей страны, которые получили грант на обучение.
В финале участникам нужно было решить задачи совместно с топ-менеджерами крупных корпораций России. Затем они презентовали свои проекты представителям бизнеса и власти. Ксения Чеботарева вместе со своей командой выступала перед руководителями «Роскосмоса» и гендиректором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым.
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