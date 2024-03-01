Минобороны: женщин не планируют призывать на срочную службу в Беларуси

В Министерстве обороны рассказали, что не планируют призывать женщин на срочную службу в Беларуси. Подробности озвучил sb.by консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Мурашов.
Он заметил, что в последнее время неоднократно поступали предложения, связанные с тем, чтобы призывать на срочную службу в том числе и женщин. Говоря об этом, Мурашов подчеркнул:
— Но на сегодня по объективным причинам мы не считаем это целесообразным, и в настоящее время нет необходимости в этом.
По его словам, в армию на срочную службу призываются только мужчины с белорусским гражданством, уточнив, что от этого ведомство отходить не намерено. Он также напомнил, что установленный в законодательстве призывной возраст — от 18 до 27 лет — останется без изменения.
Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что женщины просят разрешить призываться на срочную службу.