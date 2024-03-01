В Казани на «Играх будущего» состоялась первая в истории фиджитал-свадьба

В первый день весны стены МВЦ «Казань Экспо» наполнились романтическим настроением и любовью. Именно здесь, на «Играх Будущего», прошла первая в истории фиджитал-свадьба. На церемонии бракосочетания присутствовали родные и близкие, косплееры, а также игроки турнира.
Молодоженов для торжества выбрал искусственный интеллект. Он получил данные о сотнях существующих пар, которые хотели заключить брак именно 1 марта. Выбор пал на Егора и Елену. Работа жениха связана со строительством мостов и трассы М-12, а невеста занимается телесной психологией и работает в центре молодежной политики Татарстана.
«Нам поступило предложение, от которого мы не могли отказаться. Мы его поддержали. Но все равно все произошло спонтанно», — вспоминает Елена.
Молодожены раскрыли, что после свадьбы собираются отправится в большое путешествие. Одним из мест их туризма станет олимпийская столица России — ведь организаторы «Игр будущего» подарили молодоженам путешествие в Сочи.