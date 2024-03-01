В Казани на «Играх будущего» состоялась первая в истории фиджитал-свадьба

В первый день весны стены МВЦ «Казань Экспо» наполнились романтическим настроением и любовью. Именно здесь, на «Играх Будущего», прошла первая в истории фиджитал-свадьба. На церемонии бракосочетания присутствовали родные и близкие, косплееры, а также игроки турнира.