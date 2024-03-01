Минобороны заявило, что не будет менять призывной возраст в Беларуси

Он напомнил, что в стране призывной возраст, установленный законом, составляет от 18 до 27 лет. Мурашов подчеркнул, что он останется неизменным, так как является наиболее оптимальным. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что идти по пути соседних с Беларусью стран, где меняют или верхнюю планку призывного возраста, или нижнюю, пока не намерены.