Минобороны заявило, что не будет менять призывной возраст в Беларуси

В Министерстве обороны назвали призывной возраст, установленный в Беларуси. Об этом рассказал sb.by консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Мурашов.
Он напомнил, что в стране призывной возраст, установленный законом, составляет от 18 до 27 лет. Мурашов подчеркнул, что он останется неизменным, так как является наиболее оптимальным. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что идти по пути соседних с Беларусью стран, где меняют или верхнюю планку призывного возраста, или нижнюю, пока не намерены.
Тем временем Минобороны сказало, что женщин не планируют призывать на срочную службу в Беларуси.