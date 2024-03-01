Участники Всемирного фестиваля молодежи прибывают в Сочи

Для участников фестиваля на железнодорожных вокзалах и в международном аэропорту подготовлены тематические площадки и культурная программа. Организованы трансферы и сопровождение волонтеров к местам проживания и точкам проведения мероприятий. Гостей встречают более 500 добровольцев и 200 артистов учреждений культуры Сочи в рамках городской акции «Гостеприимное волонтерство» (12+).