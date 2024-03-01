Участники Всемирного фестиваля молодежи прибывают в Сочи

Накануне и сегодня волонтеры и творческие коллективы встретили гостей из различных стран, включая Индию, Ливан, Казахстан, Индонезию, Бразилию, Иран, Гамбию и Сербию. Наиболее многочисленная группа прибыла на поезде из Белоруссии — 630 человек.
Для участников фестиваля на железнодорожных вокзалах и в международном аэропорту подготовлены тематические площадки и культурная программа. Организованы трансферы и сопровождение волонтеров к местам проживания и точкам проведения мероприятий. Гостей встречают более 500 добровольцев и 200 артистов учреждений культуры Сочи в рамках городской акции «Гостеприимное волонтерство» (12+).
Елена Канюк, заместитель главы города, отметила, что делегации из различных стран оценили гостеприимство и красоту Сочи. Организаторы подготовили программу, которая позволяет гостям лучше узнать город, принявший ряд крупных международных событий за последние десятилетия.
Тематические мероприятия, связанные с фестивалем, уже начались. На Южном моле проводится фестиваль уличных культур (12+), а на улице Навагинской открыта ярмарка декоративно-прикладного искусства (6+). В событийном календаре курорта на период фестиваля запланировано более полусотни мероприятий, акций и экскурсий.
Городской организационный комитет координирует подготовку и проведение мероприятия. Особое внимание уделяется вопросам транспортной логистики, жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, санитарного состояния территорий и общественной безопасности.
Официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи (12+) состоится 2 марта. Это мероприятие, организованное по инициативе Президента России, является самым масштабным молодежным событием в мире и соберет 20 тысяч молодых лидеров.