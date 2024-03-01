Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2024 в Пермском крае: когда пройдут экзамены по предметам

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили даты проведения единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). В соответствии с утвержденными приказами, школьники по-прежнему будут сдавать госэкзамены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Публикуем официальное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год в Пермском крае.
Расписание досрочного периода ЕГЭ 2024 в Пермском крае
В 2024 году досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начинается с 22 марта и продлится он до 22 апреля.
— 22 марта (пятница) — география, литература;
— 26 марта (вторник) — русский язык;
— 29 марта (пятница) — базовая и профильная математика;
— 2 апреля (вторник) — иностранный язык (письменная часть), биология, физика;
— 5 апреля (пятница) — иностранный язык (устная часть);
— 9 апреля (вторник) — обществознание, информатика;
— 12 апреля (пятница) — история, химия.
Резервные дни:
— 15 апреля (понедельник) — русский язык;
— 18 апреля (четверг) — базовая и профильная математика;
— 19 апреля (пятница) — биология, обществознание, письменная часть по иностранным языкам, литература, физика;
— 22 апреля (понедельник) — химия, история, информатика, география, устная часть по иностранным языкам.
Расписание основного периода ЕГЭ 2024 в Пермском крае
У основной части выпускников Пермского края будут принимать госэкзамены в конце мая. Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля. Такой разбег из-за резервных дней, которые начинаются 20 июня.
— 23 мая (четверг) — география, литература и химия;
— 28 мая (вторник) — русский язык;
— 31 мая (пятница) — математика базового и профильного уровней;
— 4 июня (вторник) — обществознание;
— 7 и 8 июня (пятница и суббота) — информатика;
— 10 июня (понедельник) — история, физика;
— 13 июня (четверг) — биология, письменная часть по иностранным языкам;
— 17 и 18 июня (понедельник и вторник) — устная часть по иностранным языкам.
Также расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам. В 2024 году они продлятся с 20 июня по 1 июля.
— 20 июня (четверг) — русский язык;
— 21 июня (пятница) — география, литература, физика;
— 24 июня (понедельник) — базовая и профильная математика;
— 25 июня (вторник) — информатика, обществознание, химия;
— 26 июня (среда) — история, устная часть по иностранным языкам;
— 27 июня (четверг) — биология, письменная часть по иностранным языкам;
— 1 июля (понедельник) — все предметы.
Расписание дополнительного периода ЕГЭ 2024 в Пермском крае
В дополнительный период ЕГЭ в Пермском крае экзамены пройдут с 4 по 23 сентября.
— 4 сентября (среда) — русский язык;
— 9 сентября (понедельник) — базовая математика;
— 23 сентября (понедельник) — русский язык и базовая математика.
Расписание ОГЭ в 2024 году в Пермском крае
Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов в Пермском крае также разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный.
В 2024 году досрочные период ОГЭ для девятиклассников в Пермском крае начнется с 23 апреля и продлится до 18 мая. Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня в связи с использованием компьютерного оборудования. Они запланированы на 27 мая, 11 и 14 июня.
Кроме того, у выпускников 9-х классов будет попытка сдать ОГЭ в дополнительный сентябрьский период. Экзамены в Пермском крае будут принимать с 3 по 24 сентября.