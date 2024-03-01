Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2024 в Пермском крае: когда пройдут экзамены по предметам

В 2024 году досрочные период ОГЭ для девятиклассников в Пермском крае начнется с 23 апреля и продлится до 18 мая. Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня в связи с использованием компьютерного оборудования. Они запланированы на 27 мая, 11 и 14 июня.