Началась реконструкция Мосфильмовского пруда на западе столицы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию Мосфильмовского пруда на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника “Долина реки Сетунь”, это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Последняя реконструкция водоема площадью более 4,2 гектара проводилась 10 лет назад, за прошедшие годы на дне образовался большой объем иловых отложений, из-за которых в теплое время года происходит активное цветение водорослей», — отметил Петр Бирюков.
Водоем очистят, отремонтируют береговую полосу и восстановят водосбросные сооружения. Со дна планируют извлечь более 20 тысяч кубометров иловых отложений. Их вывезут на специальные полигоны для переработки. Береговую полосу протяженностью 762 метра укрепят с помощью бетонной смеси, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормы.
После этого обустроят две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров. Там высадят более 12 тысяч водных растений, которые препятствуют размножению водорослей. На берегу организуют шесть пологих выходов для водоплавающих птиц. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.
Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список объектов, где будут проходить работы, формируют ежегодно с учетом пожеланий москвичей.