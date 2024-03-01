Началась реконструкция Мосфильмовского пруда на западе столицы

«Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника “Долина реки Сетунь”, это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Последняя реконструкция водоема площадью более 4,2 гектара проводилась 10 лет назад, за прошедшие годы на дне образовался большой объем иловых отложений, из-за которых в теплое время года происходит активное цветение водорослей», — отметил Петр Бирюков.