ГПК: 160 тысяч граждан Украины приехали в Беларусь с 24 февраля 2022 года

В Государственном пограничном комитете проинформировали, что в Беларусь с 24 февраля 2022 года приехали 160 497 граждан Украины. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
По информации ГПК, через украинско-белорусскую границу проследовали 15 924 человек. Кроме того, транзитом через Польшу 107 611, а через Литву — 32 326. Что касается Латвии, то через нее, начиная с 24 февраля 2022 года, проследовали в Беларусь 4 636 граждан Украины.
Также говорится, что с начала 2024 года в Беларусь приехали 14 005 граждан Украины. Так, транзитом через Польшу проследовали 9 823, а через Литву указывается 4 076. Сказано, что через Латвия проследовали 100 граждан, а через Украину называются 6.
Тем временем закрылись пункты пропуска на границе Беларуси и Литвы с 1 марта 2024: что известно, какие пункты пропуска работают, реакция Беларуси.