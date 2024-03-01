ГПК: 160 тысяч граждан Украины приехали в Беларусь с 24 февраля 2022 года

По информации ГПК, через украинско-белорусскую границу проследовали 15 924 человек. Кроме того, транзитом через Польшу 107 611, а через Литву — 32 326. Что касается Латвии, то через нее, начиная с 24 февраля 2022 года, проследовали в Беларусь 4 636 граждан Украины.