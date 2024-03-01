В Самаре на ряде улиц отключат холодную воду с 5 по 7 марта

Жители некоторых улиц Самары в середине следующей недели могут столкнуться с временными неудобствами из-за отключения холодной воды. Причиной станут плановые работы на водопроводных сетях. Об этом сообщила пресс-служба «РКС-Самара».
Так, во вторник, 5 марта, работы затронут жителей частного сектора по улице Сокская с 90 по 141. Отключение холодной воды запланировано с 9:00 до 16:00. Это связано с необходимостью замены пожарного гидранта.
На следующий день, в среду, 6 марта, отключения коснутся домов на ул. Медицинская, 1; ул. Бакинская, 5, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; пер. Торговый 4а, 4, 2, 6, 3, 7, 1, 5; ул. Калининградская, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 8; ул. Стадионная 4; ул. Грозненская, 2, 2 к1, 2 к3, 2 к4, 2 к5, 2б, 4; ул. Зеленая, 8а, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 18; пер. Молодежный, 3, 3а, 4, 5, 6, 8. Подача ХВС будет ограничена с 8:00 до 21:00.
В четверг, 7 марта, с 10:00 до 14:00 холодная вода будет временно отключена из-за замены пожарного гидранта на ул. Запорожская 9А, 17А, ул. Гагарина 120а, 122а, ул. Победы 2А.
Предоставленная информация о планируемых работах и отключениях является предварительной. В течение недели список может корректироваться.