28 малышей родились в Волгограде и области 29 февраля

В Волгограде и области 29 февраля появились на свет почти три десятка малышей, которые будут официально отмечать свой день рождения один раз в четыре года. В «лишний» день високосного года в регионе родились 28 мальчиков и девочек, сообщили в облздраве.
По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, за минувшие сутки в родильных домах региона акушеры-гинекологи помогли появиться на свет 13 мальчикам и 15 девочкам.
29 февраля считается одной из самых мистических дат в календаре. Родившихся в этот день считают людьми уникальными, а астрологи сулят им сильную интуицию.